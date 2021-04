Fotowoltaika – produkując własny prąd, zyskasz niezależność energetyczną

W Polsce najwięcej jest mikroinstalacji. To opłacalny sposób wykorzystania promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej w domu czy gospodarstwie rolnym

Fotowoltaika wciąż zyskuje na popularności. Coraz więcej osób ceni ekologiczne rozwiązania i chce je stosować w swoim domu. Mając na dachu panele PV, można również naprawdę sporo zaoszczędzić. Dodatkową zachętą do tego, by zainwestować w fotowoltaikę, są też m.in. programy oferujące dofinansowanie ekologicznych inwestycji.

Popularność instalacji PV nie dziwi. Fotowoltaika pozwala na znaczące obniżenie rachunków za prąd i daje niezależność w kwestii energii. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w latach 2014–2020 moc fotowoltaiczna w sieci wzrosła aż o 9 tysięcy procent! Pod względem tempa przyrostu mocy plasuje to nasz kraj na piątym miejscu w Unii Europejskiej. Tylko w ubiegłym roku w Polsce zainstalowano 2,2 GW w PV – to dwukrotnie więcej niż w 2019 r. W Polsce najwięcej jest mikroinstalacji. To opłacalny sposób wykorzystania promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej w domu czy gospodarstwie rolnym. Największą zaletą paneli PV jest to, że uzyskujemy czystą energię, którą możemy spożytkować w dowolny sposób – od oświetlenia po zasilanie urządzeń. A nadwyżkę energii wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną w dzień lub przez całe lato można odebrać w nocy albo w zimie, dzięki tzw. systemowi opustów. Krótko mówiąc: to czysty zysk.

Produkowanie energii na własny użytek jest opłacalne, a koszty instalacji zwracają się stosunkowo szybko. Dla przykładu, jeżeli miesięczny rachunek za prąd w gospodarstwie domowym wynosi 220 zł, to po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych o mocy 4,86 kWp, koszty energii elektrycznej spadną do około 21 zł miesięcznie. Oszczędności i samowystarczalność energetyczna to niejedyne zalety fotowoltaiki. Jest ona trwała, uniwersalna i prosta w montażu (doświadczonej ekipie montaż zajmuje około dwóch dni). Panele PV są niezawodne i bezobsługowe, więc nie wymagają dodatkowego nakładu naszej pracy. Pracują efektywnie przez 25–30 lat, dlatego to długofalowa inwestycja. Dotacje z programu „Mój Prąd” Dodatkową zachętą dla osób chcących postawić na fotowoltaikę są programy oferujące dofinansowanie tej inwestycji. Jednym z nich jest „Mój Prąd”. Pozwala on uzyskać bezzwrotną dotację na założenie instalacji PV, a zarządza nim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które zainstalują zespół urządzeń fotowoltaicznych, służących do zaspokojenia potrzeb istniejących budynków mieszkalnych.

Do tej pory miały miejsce dwie edycje programu „Mój Prąd”, a wkrótce planowana jest trzecia. Nieoficjalnie wiadomo, że dofinansowanie będzie obejmowało również punkty ładowania samochodów elektrycznych. Program „Mój Prąd” dodatkowo przyspieszy wzrost liczby domów z fotowoltaiką na rynku wtórnym. Warto przypomnieć, że poprzednia edycja programu działała od 13 stycznia do 6 grudnia 2020 roku (mowa o terminie naboru wniosków). Niedawno wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski zapowiedział, że nowy nabór wniosków do „Mojego Prądu” rozpocznie się 1 lipca 2021 r. Jeżeli chodzi o wysokość wsparcia, to na razie można być pewnym tego, że będzie ona zależna od zakresu rzeczowego inwestycji. Kluczowym celem nowej odsłony programu pozostanie zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale dodatkowo chcemy położyć nacisk na autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej

– mówi Paweł Mirowski. Mikroinstalacje z funduszy unijnych Dofinansowanie z „Mojego Prądu” trafi do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Osoby te będą mogły skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej. Trzecia edycja programu zostanie sfinansowana ze środków unijnych i będą nią objęte koszty budowy niewielkich instalacji fotowoltaicznych (o mocy 2 – 10 kW), które wnioskodawcy ponieśli od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. Zatem ci, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru, ale po 31 stycznia 2020 r., będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Podobnie jak poprzednio, wymogiem będzie podłączenie nowo powstałej instalacji prosumenckiej (na własne potrzeby) do sieci OSD, czyli Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Nabór wniosków w trzeciej edycji programu ma potrwać do 20 grudnia 2021 roku (z możliwością przedłużenia), ale NFOŚiGW zapowiada, że może się on też zakończyć wcześniej w razie dużego zainteresowania. Jest to całkiem możliwy wariant. Fotowoltaika zwraca bowiem coraz większą uwagę przeciętnego Kowalskiego. Inteligentne systemy i elektromobilność NFOŚiGW zapowiada dość istotne zmiany dotyczące zasad nowej edycji programu „Mój Prąd”. Planuje mianowicie jego rozszerzenie o dodatkowe rozwiązania, które pomogą prosumentom w lepszym wykorzystywaniu wytworzonego prądu. „Mój Prąd” to program przyjazny dla użytkownika, jednak w trzeciej edycji jego dotychczasowa formuła zostanie uzupełniona o dodatkowe komponenty, które pozwolą konsumować więcej wytworzonej energii przez prosumentów – wyjaśnia minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. O czym mowa? NFOŚiGW poważnie rozważa objęcie dofinansowaniami takich elementów jak punkty ładowania dla samochodów elektrycznych, inteligentne systemy zarządzające energią w domu oraz magazyny ciepła lub chłodu. Kwestia punktów ładowania pojazdów na pewno dobrze wpisuje się w strategię rządu związaną z elektromobilnością. Więcej informacji o programie „Mój Prąd” można znaleźć na stronach internetowych mojprad.gov.pl i www.nfosigw.gov.pl.

Ceny mieszkań w końcu w dół