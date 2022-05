French Open. Kamil Majchrzak odpadł z turnieju w Paryżu po zaciętej walce. Pora na Huberta Hurkacza

W pierwszym secie - przerwanym przez deszcz, przez co nastąpiła dwugodzinna przerwa - już na dzień dobry Majchrzak przełamał rywala, tyle że następnie stracił punkt przy swoim serwisie. Później obaj tenisiści powtórzyli ten sam scenariusz przy stanie 3:1 i 3:2. Po raz trzeci Polak zawiódł przy własnym serwisie, gdy było 5:4 dla Amerykanina i oddał mu pierwszego seta.

W drugim Nakashima znów źle rozpoczął i tym razem kontry nie było. Drugie przełamanie nastąpiło na 3:0 dla Majchrzaka, który już do końca seta kontrolował bieg wydarzeń.

Trzecia partia to bardzo zacięta walka punkt za punkt. Polak zdołał złamać opór rywala, wychodząc na prowadzenie 4:3 i to był kluczowy moment, bo doprowadził do pomyślnego zakończenia po drugiej piłce setowej.

W meczu Majchrzak prowadził więc 2:1 i zawodnicy przystąpili do czwartej partii. W niej z kolei to Amerykanin zaskakująco łatwo uzyskał przewagę, obejmując prowadzenie 3:0. Polak zdołał jednak doprowadzić do wyrównania, następnie było 4:4, 5:5 i 6:6. Ostatecznie w tie-breaku nasz tenisista przegrał 3-7 i trzeba było rozegrać decydującego seta.