Fundacja Chomik wybuduje w Gdowie nowoczesne centrum rehabilitacyjne. Ośrodek będzie ogólnodostępny

Nowa placówka będzie służyć nie tylko podopiecznym Fundacji Chomik – Ku Dobremu, ale poprawi ogólną dostępność do usług rehabilitacyjnych w tym rejonie powiatu wielickiego.

Jak wyjaśnia Łukasz Grabowski, wiceprezes zarządu Fundacji Chomik – Ku Dobremu, projektowane centrum rehabilitacyjne w założeniu ma wspomagać jej podopiecznych – w większości są to dzieci - w dochodzeniu do sprawności, ale w miarę możliwości ośrodek będzie otwarty dla wszystkich osób posiadających wskazania lekarskie do rehabilitacji.