Futbol amerykański. Daniel Piechnik nowym trenerem głównym Kraków Kings

W sezonie 2022 Piechnik był w sztabie Kings, jako koordynator defensywy. W dorobku ma 4 tytuły mistrza kraju (z Seahawks Gdynia i Bydgoszcz Archers). W tym roku pełni też funkcję trenera reprezentacji Polski w futbolu flagowym.

- Cieszę się, że udało mi się kontynuować współpracę z Kraków Kings. Mam spory niedosyt po poprzednim sezonie i jestem głodny sukcesu. Czuje się zaszczycony, że powierzono mi rolę Trenera Głównego zespołu i zrobię wszystko by nie zawieść oczekiwań Zarządu, Zawodników i Kibiców - zaznaczył Piechnik na klubowym profilu na FB.

W poprzednim sezonie Kings byli murowanymi kandydatami do złota w mistrzostwach Polski (PFL 1). Do finału play-off awansowali w efektownym stylu, bez porażki, ale w decydującym spotkaniu przegrali z Lowlanders Białystok i zostali „tylko” ze srebrem (to pierwszy medal w historii klubu).