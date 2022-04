Futbol amerykański. Kraków Kings z Ekipą będą walczyć o mistrzostwo Polskiej Futbol Ligi

Kraków Kings w ekstraklasie futbolu amerykańskiego regularnie występują od kilku lat (z roczną przerwą z uwagi na pandemię), ale dotychczas nie udało im się odegrać kluczowej roli w lidze (rok temu zajęli 6. miejsce w stawce 7 klubów). Teraz ma się to zmienić. Do rozgrywek w sezonie 2022 zespół przystępuję z łatką głównego faworyta. To efekt współpracy z grupą influencerów Ekipa, która zainwestowała w klub i w lutym formalnie go przejęła. Dzięki temu udało się zwiększyć budżet i ściągnąć do Krakowa zawodników o uznanej marce, w tym kilku z zespołu mistrzów Polski Bydgoszcz Archers (ten zespół nie przystąpił do rozgrywek). Drużynę znów prowadzić będzie jako główny trener Malik Jackson, który wraca do Kings.

- Mamy walczyć o mistrzostwo Polski - mówi prezes klubu Marek Gil. - Wiadomo, że każdy zespół, który przystępuje do rozgrywek, może liczyć na taki wynik, ale dla nas to główny, realny cel. Pierwszy raz w przedsezonowych rankingach jesteśmy wymieniany jako główny faworyt. Na sukcesie zależy nam tym bardziej, że w tym roku obchodzimy 10-lecie klubu.