Galeria zdjęć z serialu MIŁOŚĆ I PRZEZNACZENIE. Zwroty akcji, intrygi i kłamstwa z ostatnich odcinków [ZDJĘCIA] 25.03.22 oprac.: Anna Nowak

"Miłość i przeznaczenie" to serial, który jest emitowany w Polsce od grudnia 2021 roku. W tym czasie pokochały go miliony widzów, którzy codziennie czekają na kolejną porcję wrażeń, intryg, kłamstw oraz zaskakujących zwrotów akcji. W ostatnich odcinkach Zejnep znalazła pobitego Mehdiego, Cemile i Nuh wzięli ślub, a Benal postanowiła zmienić swoje życie. To nie wszystko. Zapraszamy do galerii zdjęć, aby przypomnieć sobie najważniejsze sceny.