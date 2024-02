Garbarnia Kraków musi oszczędzać. Czterech piłkarzy nie zagra wiosną w barwach "Brązowych", transferów do klubu nie będzie

Garbarnia ma problemy finansowe, ważą się losy dalszego funkcjonowania klubu (szczegóły opis sytuacji - w linku poniżej). W tej sytuacji wpływ na politykę kadrową mają także sprawy finansowe. Kontrakt z Szutą został rozwiązany za porozumieniem stron. Napastnik, który do Krakowa przyszedł w lecie, nie był podstawowym graczem (wystąpił w 9 meczach ligowych, łącznie na boisku spędził 178 minut).

Obrońca Cukrowski w Garbarni rozegrał jesienią aż 16 spotkań (11 w wyjściowym składzie). Wraca klubu Termaliki Bru-Betu Nieciecza, skąd był wypożyczony (Garbarnia skorzystała z opcji skrócenia umowy). Pozostała wspomniana dwójka zostanie wypożyczona do innych ekip: pomocnik Seweryn do IV-ligowego LKS Jawiszowice, a bramkarz Harmulewicz - do III-ligowej Unii Tarnów.

- W sytuacji finansowej, w której aktualnie znajduje się klub, zapadły decyzje o uszczupleniu kadry pierwszej drużyny. Głównym powodem decyzji o rozstaniu się z dwoma zawodnikami oraz wypożyczeniu dwóch kolejnych było ograniczenie budżetu płacowego. Ze względu na wspomnianą sytuację, klub w przerwie zimowej nie planuje przeprowadzać żadnych transferów - powiedziała Katarzyna Woyda, dyrektor zarządzający RKS Garbarnia, cytowana przez stronę internetową klubu.