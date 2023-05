Garbarnia Kraków po spadku nie przystąpi do III ligi? Klub rozważa grę w niżej klasie

Garbarnia może zrezygnować z III lidze. Są dwa scenariusze

We wtorek (30 maja) pojawiła się informacja, że Garbarnia może zrezygnować z udziału w III lidze, do której formalnie trafi. Potwierdził to rzecznik prasowy klubu Rafał Stary, zastrzegając, że sprawa jest rozwojowa, a decyzje jeszcze nie zapadły.

Niższa liga - mniejsze koszty. Na co stać będzie Garbarnię?

Przypomnijmy, że w Garbarni, która nie jest dotowana przez miasto, działa także dużo drużyn młodzieżowych. Nie wiadomo, co ze sponsorami, którzy niekoniecznie będą zainteresowani dalszym wsparciem, albo będzie ono w niższym zakresie niż w centralnych rozgrywkach. Czy uda się spiąć budżet na III ligę? To naturalne, że w jeszcze niższej klasie będą mniejsze koszty utrzymania drużyny seniorów. Trzeci liga to wyjazdy do województw podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, a także wyższe kontrakty dla zawodników i sztabu szkoleniowego. Czwarta liga to natomiast rozgrywki wojewódzkie, najdalszy obecnie wyjazd z Krakowa to do Muszyny (ok. 150 km). Dodajmy, że w V lidze grają obecnie rezerwy "Brązowych".