Garbarnia Kraków podjęła ważną decyzję. Drużyna ostatecznie przystąpi do rozgrywek III ligi, z nowym trenerem

Garbarnia grała w I lidze, teraz walczyła o środki na III ligę

Garbarnia od 2017 roku grała na szczeblu centralnym, w II lidze, a przez rok nawet w I lidze. Miniony sezon, 2022-2023, było jednak dużo gorszy. Zespół długo plasował się w dolnej części tabeli, w strefie spadkowej. Ostatecznie nie udało mu się z niej wydostać, został zdegradowany.

Jeszcze w maju, przed zakończeniem rozgrywek, pojawiła się informacja o problemach organizacyjnych. Klub oficjalnie przyznał, że rozważa różne scenariusze - grę w III lidze lub tańszą opcję, np. IV ligę. Ostatecznie udało się jednak znaleźć środki na to, aby zaprezentować się na wyższym szczeblu - w lidze międzywojewódzkiej (obejmuje Małopolskę, Świętokrzyskie, Lubelskie i Podkarpacie). klub chce przystąpić do gry na licencji z II ligi, złożył już wniosek do prowadzącego rozgrywki Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.