Garbarnia Kraków rozegrała sparing z GKS Tychy. Strzelcem gola Dawid Malik

Tyszanie objęli prowadzenie już w 9. minucie, gdy nowo pozyskany przez GKS Tomas Malec wykorzystał błąd przy wyprowadzaniu akcji jednego z obrońców Garbarni. Krakowianie postraszyli rywali w 31. minucie za sprawą strzału z rzutu wolnego Grzegorza Marszalika.

Na trzy minuty przed końcem pierwszej części spotkania w poprzeczkę bramki tyszan trafił piłką jeden z testowanych zawodników Garbarni. Po przerwie gola strzałem z dystansu (po odbiciu się piłki od poprzeczki) zdobył inny z pozyskanych latem piłkarzy GKS Marcin Kozina.

Wreszcie Dawid Malik, 21-letni pomocnik Garbarni, wykorzystał błąd bramkarza Artura Sipa, który po dośrodkowaniu wypuścił piłkę z rąk i z bliska skierował ją do siatki. Malik to wychowanek szkółki Borku i Akademii Piłkarskiej 21, z której trafił do Akademii Wisły. Do Garbarni przeniósł się przed rokiem.

W zespole Macieja Musiała nieoficjalny debiut zaliczył wypożyczony z Wisły Kraków 19-letni Wiktor Szywacz.