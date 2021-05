Garlica Murowana. Zbiórka dla pogorzelców. Potrzeba pieniędzy i materiałów budowlanych

Pożar jednorodzinnego domu w Garlicy Murowanej był 13 maja 2021 r. Domownicy ponieśli duże straty. Pożar zaczął się od garażu, który był pod domem.

W garażu spaliło wszystko, a nad nim była kuchnia, też została zniszczona, do wymiany są okna, meble i instalacje elektryczne i grzewcze. To co nie zostało spalone, to zalała woda podczas gaszenia pożaru. Ziszczona została też elewacja domu, spaliło się docieplenie. Potem ogień poszedł na poddasze, zniszczył dach. Trzeba wielu prac budowlanych, żeby to odtworzyć - mówi Dorota Król, sołtys Garlicy Murowanej.