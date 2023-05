Garmin Ultra Race. Biegowe święto w Myślenicach Katarzyna Hołuj

W sobotę (6 maja) w Myślenicach odbył się pierwszy z biegów tegorocznego cyklu Garmin Ultra Race. Zawody te po raz piąty zawitały do Myślenic, co jest dowodem uznania dla tutejszych tras. Zresztą nie tylko organizatorzy wypowiadają się o nich w samych superlatywach. O tym, że Myślenice i okolice są rajem dla biegaczy świadczy to, że na myślenicki bieg zapisało się 540 dorosłych a do tego setka dzieci. Przyjechali z całej Polski. Na zwycięzców czekał tytuł króla i królowej GUR.