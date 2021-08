Gawędziarki z Celin i Maszkowa potrafią bajać po mistrzowsku. Docenione na Festiwalu Folkloru Polskiego

NOWE Krakowscy policjanci zabezpieczyli cztery nielegalne automaty do gier hazardowych. Trwa walka z szarą strefą na terenie miasta

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli cztery nielegalne automaty do gier hazardowych. Osobom trudniącym się hazardem oraz właścicielom lokali, w których trwał nielegalny proceder grozi kara grzywny w wysokości nawet 400 tysięcy złotych (po 100 tys. od maszyny) oraz do 3 lat pozbawienia wolności.