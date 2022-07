Gazeta ze znakiem jakości. Jak (nie) dokopać Katarowi [SPORTOWA PÓŁKA] Krzysztof Kawa

„Kopalnia - gazeta” to projekt unikalny, idący pod prąd trendom nowoczesności. Wydawców podkusiło, by pokazać swoje przywiązanie do tradycji nie tylko w formie ambitnych materiałów dziennikarskich, ale i szatą graficzną. Stąd brudząca ręce farbą drukarską gazeta, na dodatek w formacie w dzisiejszych czasach niespotykanym. To wręcz płachta, którą można przykryć cały stół, starsze pokolenie pamięta tak wydawaną „Rzeczpospolitą” i „Tygodnik Powszechny”.