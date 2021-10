Gdów. Budowa żłobka na finiszu. Placówka przyjmie dzieci w styczniu 2022 roku

O publiczny żłobek w Gdowie mieszkańcy upominali się od dawna, a gminne plany w tym zakresie sięgają 2018 roku, gdy zakupiono na takie potrzeby teren (trzy działki) przy samorządowym przedszkolu przy ul. Młyńskiej. Budowa tam kompleksu dla najmłodszych ruszyła w kwietniu 2021 roku, z pomocą dotacji (1,9 mln zł) z programu ‘Maluch+” oraz pieniędzy z Funduszu Inwestycji Lokalnych (tu przyznano gminie Gdów 5 mln zł, na budowę żłobka oraz rozbudowę przedszkola).

- Żłobek będzie gotowy zgodnie z planem, w grudniu br., a dzieci rozpoczną tam naukę w styczniu 2022 roku. Przygotowujemy się do otwarcia placówki. Przetarg na jej wyposażenie już trwa, a za chwilę ogłosimy konkurs na dyrektora żłobka. Musi być on wybrany wcześniej, bo w jego gestii jest skompletowanie kadry pracowniczej nowej placówki oraz ogłoszenie do niej naboru – powiedział nam wójt Gdowa Zbigniew Wojas.