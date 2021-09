Gdów. Budynek „Zorzy” może stać się własnością gminy i znów tętnić życiem. Rusza zbiórka podpisów

Starania, by przywrócić jej blask trwają od dawna, jednak do tej pory nie wyszły poza etap pomysłów i dobrych chęci. Jest jednak szansa, że to się zmieni. Wójt Zbigniew Wojas zwrócił się ostatnio do proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP z propozycją przekazania obiektu gminie.

- Dom Katolicki „Zorza” był przez dziesięciolecia wizytówką Gdowa, jednak od wielu lat pozostaje nieużytkowany i zaniedbany, zwraca na to uwagę wielu mieszkańców - w tym organizacje społeczne na czele ze stowarzyszeniem „Historia i Tradycja Gminy Gdów”. Jeśli obiekt zostałby przekazany gminie, jego potencjał zostałby w pełni wykorzystany, a miejsce ponownie pełniłoby funkcje społeczno-oświatowo-kulturalne, służąc zarówno parafianom, jak i całej społeczności gminy – mówi wójt Zbigniew Wojas.

W przedwojennym Gdowie „Zorza” była najładniejszym i najbardziej okazałym budynkiem, służącym pierwszej we wsi placówce kulturalnej. Zaprojektowano go z myślą o amatorskim teatrze Akcji Katolickiej, a powstał dzięki ofiarności wielu osób.