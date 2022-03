Gdów. Przebudowa ulicy Stadnickiej nabiera rozpędu. Są utrudnienia w ruchu

Trakt dla pieszych – szeroki na dwa metry - powstaje po północnej stronie ruchliwej powiatowej drogi, na długości ok. 800 metrów, na odcinku do skrzyżowania z trasą wojewódzką 966 w stronę Stadnik. Prócz poprawy bezpieczeństwa przechodniów, w ramach kosztowanej inwestycji zaplanowano także poszerzenie jezdni (do 6,25 m), przebudowę zjazdów na posesję oraz modernizację rowu melioracyjnego (ma on zostać zarurowany).

Roboty zapowiedziano na jedenaście miesięcy, a więc mniej więcej do przełomu 2022 i 2023 roku. Budowa chodnika powoduje utrudnienia dla kierowców. Na części ul. Stadnickiej, na odcinkach mających po 200-300 metrów, gdzie trwają w danym okresie prace, wprowadzane są etapami ruch wahadłowy oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Inwestycja pochłonie 1,549 mln zł. Około połowę tej kwoty pokryje dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałe pieniądze wyłoży powiat wielicki.