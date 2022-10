Jeśli na początku starcia odniesie się sukces, wówczas natychmiast wzrasta morale walczących wojsk, które – obok wyszkolenia i uzbrojenia – jest jedną z głównych składowych zdolności operacyjnej. Zresztą, aby to wiedzieć, nie trzeba studiować w akademii wojskowej, a wystarczy uważnie czytać sienkiewiczowską „Trylogię”, gdzie autor opisał podział wojsk tureckich i wskazał na możliwości janczarów, spahisów i dżamaku. Ostatnia formacja składała się z ciur obozowych i używano jej wtedy, gdy dwie pierwsze zawiodły. Jednak w pierwszym szeregu zawsze szły do walki pułki doborowe, a nie te uzbrojone w okute drągi, dzierżone przez nieprawne dłonie. Tak było też na Ukrainie zimą 2022 r., a gdy okazało się, że wojska rosyjskie nie osiągnęły zamierzonych celów, w przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się głosy mędrców twierdzące, iż pod Kijowem walczą najstarsze wozy bojowe, gdyż te najlepsze czekają na wojnę z NATO. Trudno wziąć coś takiego na poważnie, ale, niestety, część osób w to bezkrytycznie uwierzyła, albowiem gdy rozum śpi, budzą się rosyjskie demony.