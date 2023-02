Gdzie i za ile można kupić bilety na siatkarski Puchar Polski w Tauron Arenie Kraków?

W tegorocznej edycji w turnieju finałowym wystąpią drużyny Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla, a także Aluronu CMC Warty Zawiercie i Asseco Resovii Rzeszów. Warto zaznaczyć, że choć siatkarski Puchar Polski gości w Krakowie nie po raz pierwszy, to po raz pierwszy zostanie rozegrany w Tauron Arenie.

Impreza odbędzie się w dniach 25-26 lutego, a bilety można nabywać w cenie od 30 do 80 zł za pośrednictwem portalu sklep.ebilet.pl. Dwudniowy pakiet na sobotę (półfinały) i niedzielę (finał) kosztuje od 40 do 140 zł. Wstęp dla dzieci do lat 3 jest bezpłatny. Wejściówki wciąż są w sprzedaży, aczkolwiek z informacji pojawiających się na stronie wynika, że na niektóre sektory bilety już się skończyły, a na części innych zostały ostatnie wolne miejsca.

We meczach 1/4 finału siatkarze ChKS Arki Chełm przegrali z Jastrzębskim Węglem 0:3, MKS Będzin uległ Aluron CMC Warcie Zawiercie 1:3, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała Trefl Gdańsk 3:0, natomiast Asseco Resovia wygrała ze Ślepskiem Malow Suwałki 3:0.