Gdzie na narty? Najpopularniejsze ośrodki narciarskie w Małopolsce [TRASY, WYCIĄGI] Red.

Rozpoczęły się zimowe ferie, czas więc wybrać się na narty. W Polsce jest wiele tras zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych, a sztuczne naśnieżanie gwarantuje, że nawet bez dużych opadów śniegu warunki do jazdy będą całkiem dobre. Poniżej prezentujemy ośrodki narciarskie w Małopolsce, do których miłośnicy szusowania na dwóch i jednej desce jeżdżą najchętniej. Zobaczcie, gdzie warto wybrać się, by dobrze wykorzystać kilka dni na śniegu.