Gdzie powstają mieszkania w Małopolsce? Dużo się buduje poza Krakowem. Wreszcie! Średnia powierzchnia 100 m kw. W Krakowie - 58 m kw. Zbigniew Bartuś

Poza Krakowem buduje się w Małopolsce coraz więcej mieszkań. Jeszcze niedawno w stolicy regionu powstawała połowa wszystkich lokali w województwie, ale w 2021 roku mieszkaniówka w tzw. Polsce powiatowej wyraźnie ożyła – i to niekoniecznie w dużych miastach. Przykładem Tarnów, gdzie w grudniu 2021 oddano do użytku zaledwie 7 mieszkań, ale już w okalającym go powiecie ziemskim – 108. Na mapie błyszczą powiaty: wielicki, krakowski, oświęcimski i bocheński. W sumie w całej Małopolsce powstało w grudniu 2021 aż 2835 nowych mieszkań, czyli ponad dwa razy więcej niż w grudniu 2020. Blisko 60 procent z nich wybudowano poza Krakowem. Były to przeważnie domy jednorodzinne o powierzchni ponad 150 metrów kw., a nawet – jak w powiecie olkuskim – ponad 200 metrów kw. W Krakowie przeciętne nowe lokum ma zaledwie 58 m kw. - wynika ze wstępnych danych GUS. Gdzie w Małopolsce powstaje najwięcej mieszkań? By to sprawdzić, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.