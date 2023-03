Gdzie są białe bociany i kiedy przylecą? Felieton Grzegorza Tabasza

Po pierwsze bociany nie znają pogody jaka u nas panuje. Nie mają dostępu do Internetu i innych technicznych nowinek. Jeśli je coś zatrzyma, to chłodna pogoda tam, gdzie akurat przystanęły. Czekaja na słońce, dzięki któremu mogą bez większego wysiłku żeglować na masach ciepłego powietrza.

Kominy ciepłego powietrza wzniosą je na duże wysokości skąd poszybują na północ. Czyli słońce u nas w niczym im nie pomoże i nie najmniejszego znaczenia dla tempa podróży. Po drugie, najgorszym miejscem na przystanek, jest Bliski Wschód. Od Egiptu po granice Syrii z Libanem włącznie.

To odwieczny korytarz migracji ptaków z południa na północ. Biegnie wzdłuż pasa wybrzeża Morza Śródziemnego. Ziemie spustoszone przez wojny i trzęsienie ziemi. Wygłodzone i pełne ludzi z bronią w ręku. Tam zawsze polowano na wędrowne ptaki, ale teraz będą strzelać, zakładać sieci łowne na potęgę, gdyż zwyczajnie nie mają co jeść. Dla nas zabijanie ptaków będących pod ochrona to barbarzyństwo. Dla nich znaczy tylko tyle, ile włożą do garnka. I nie ma na to mocnych. Ptasim wędrowcom można życzyć, by jak najszybciej pokonały wrogie tereny.