Gdzie się leczyć 2023? Wstyd to się wstydzić - zbadaj jelito grube. Nie bój się kolonoskopii!

Masz 50-65 lat? Raz na 10 lata wykonaj kolonoskopię. To badanie również można zrobić bezpłatnie i bez skierowania w programie finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nowotwór jelita grubego może rozwijać się nawet kilkanaście lat

Rak jelita grubego jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce. Co roku notuje się około 18 tys. zachorowań. Rak rozwija się ze zmian łagodnych - polipów. Może to trwać nawet kilkanaście lat.

Istotą bezpłatnej, profilaktycznej kolonoskopii jest odnalezienie bezobjawowych zmian i - o ile to możliwe - ich usunięcie. Kwalifikacja do badania odbywa się na podstawie wypełnionej przez pacjenta ankiety. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania. Osoby z określonej grupy wiekowej zgłaszają się do jednej z wybranych placówek.