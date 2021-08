Gdzie te gospody, czyli „chuligański” przegląd prasy sprzed 65 lat

Przyznać trzeba, że czyniła to bez ogródek. W czasach, gdy nikt nie słyszał o ochronie danych osobowych ani RODO, osoby dopuszczające się występków nie mogły liczyć, że w przypadku publikacji ukryją się za inicjałami. Dzisiaj to nie do pomyślenia, ale wtedy czytelnicy byli szczegółowo informowani nie tylko o personaliach, wieku, ale nawet adresach zamieszkania rzezimieszków.

- Kaziu (tu pada nazwisko i adres) ma dopiero 20 latek, a już zarobił sobie na 3 tygodnie pracy poprawczej. Na tyle bowiem zasądziło go kolegium za bójkę wszczętą przez niego na zabawie w PGR w Igołomi. Kazimierz (…) pracuje w Nowej Hucie i stanowczo za często „moczy się” w wódce –

głosi informacja zamieszczona w Głosie Ziemi Proszowskiej w listopadzie 1954 roku.