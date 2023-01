Gdzie wykonać kolonoskopię w Małopolsce? Od 1 stycznia badania, które ratują życie, za darmo i bez skierowania w 23 placówkach!

Rak jelita grubego jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym w naszym kraju. Co roku jest on diagnozowany u około 18 tysięcy Polaków. Najczęściej choroba rozwija się ze zmian łagodnych - tak zwanych polipów. Może to trwać nawet kilkanaście lat. Profilaktyczna kolonoskopia to szansa na wykrycie niebezpiecznych zmian, kiedy nie dają one jeszcze niepokojących objawów i o ile to możliwe - ich usunięcie.