Giełda edukacyjna na Wielkowiejskim Targu. Prezentacje szkół i smakołyków regionalnych

Giełda edukacyjna na placu Wspólnoty w Szycach to była okazja do zapoznania się z szeroką ofertą szkół ponadpodstawowych oraz placówek, które przygotowały ofertę czasu wolnego. Były prezentacje, rozmowy, pokazy, warsztaty oraz degustacje na stoiskach wystawców, ale także szkół. W tym roku złożenie wniosku z dokumentami o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru jest możliwe do 19 czerwca.

Wielkowiejski Targ produktów regionalnych odbywa się w soboty co dwa tygodnie. Czekają tu wystawcy z lokalnymi wyrobami, warzywami, owocami, sokami, miodami, przetworami, wypiekami - chlebem i ciastami, kawą pierogami, krokietami oraz rękodzieła. Tradycja tego targu odbywającego się od czterech lat są też tematyczne panele dyskusyjne. Tym razem temat dotyczył edukacji, wyboru szkół, proponowanych kierunków oraz atrakcji szkolnych i ofert spędzania czasu wolnego.