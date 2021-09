Głogoczów. Kroniki sprzed pół wieku są skarbnicą wiedzy o tym, jak się dawniej żyło Katarzyna Hołuj

Za sprawą projektu „Ocalić od zapomnienia… kroniki Domu Kultury w Głogoczowie” w tym właśnie WDK można teraz odbyć podróż w czasie do lat 70-tych i 80-tych minionego wieku. Wystawę przygotowaną na kanwie kronik z tamtego okresu to zresztą niejeden owoc wspomnianego projektu. Drugi to publikacja przybliżająca historię działalności społecznej i kulturalnej mieszkańców tej wsi.