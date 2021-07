Głogoczów. Wielkie sprzątanie po wielkiej wodzie. I liczenie strat. Są wielkie [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Od kiedy tylko opadła woda po powodzi, która nawiedziła gminę Myślenice w nocy w soboty na niedzielę, mieszkańcy ruszyli do sprzątania. I liczenia strat. Te są ogromne. Władze gminy Myślenice wstępnie szacują je na kilkadziesiąt milionów złotych. Ostateczna suma będzie znana po zakończeniu prac komisji, które pracują w terenie. Woda zniszczyła infrastrukturę gminną i mienie prywatne. W niedzielę wieś odwiedził premier Mateusz Morawiecki wraz z wojewodą Łukaszem Kmitą. W poniedziałek był tam marszałek Witold Kozłowski. Wszyscy oni zapewniają o pomocy czy to dla samorządu, czy dla poszkodowanych mieszkańców. Swoje ręce do pomocy zaoferowali mieszkańcom żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy dziś przyjechali do Głogoczowa. Każda pomoc, czy to taka czy inna na pewno bardzo się przyda, bo wielu mieszkańców straciło wszystko, kiedy zmuszeni byli uciekać z domów, żeby ratować zdrowie i życie.