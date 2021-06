Główna bohaterka serialu Elif to piękna nastolatka. Jak wygląda Isabella Damla Güvenilir na co dzień? [ZDJĘCIA] 21.06.2021

Skąd wziąć pomysł za milion dolarów? Nie musisz wymyślać koła. Znajdź na nie inny sposób. Dziś rusza Małopolski Festiwal Innowacji 2021

Innowacje to MY! – takie hasło przyświeca Małopolskiemu Festiwalowi Innowacji 2021, który startuje 21 czerwca. Obfituje w ciekawe wydarzenia - konferencję, warsztaty, spotkania – z udziałem inspirujących prelegentów, jak Radek Kotarski, Paweł Zylm, Joanna Kulczycka. Nie zabraknie również konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. A to wszystko za darmo w formule on-line!