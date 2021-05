Główna bohaterka serialu Promyk nadziei podbija serca polskich telewidzów. Kim jest Isabella Damla Güvenilir? [ZDJĘCIA] 1.05

Isabella Damla Güvenilir to 12-letnia aktorka turecka, która od dzieciństwa cieszy się niezwykłą sławą, ponieważ dziewczynka znakomicie odnajduje się przed kamerą. Widzowie mogą kojarzyć ją z serialu Elif, w którym przez kilka lat również grała tytułową rolę, za którą otrzymała nagrodę Latina TV Turkish Awards w kategoriach Najlepszy aktor dziecięcy oraz Najbardziej inspirująca postać.

O czym jest serial "promyk nadziei"?

"Promyk nadziei" opowiada historię tureckiej rodziny, która została rozdzielona. Ömer zostaje niesłusznie skazany za kradzież i trafia do więzienia. Jego żona, Ipek, bardzo się tym denerwuje i zaczyna przedwcześnie rodzić. Nie wie jednak, że to jej chciwy kuzyn Halil i jego żona Neslihan wsadzili jej męża do więzienia.