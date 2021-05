Główna bohaterka serialu "Promyk nadziei" to turecka gwiazda. Kim jest Isabella Damla Guvenilir? 11.05.21 oprac.: Anna Nowak

Dla fanów tureckich produkcji mamy dobrą wiadomość. Już od 19 marca na antenie TVP2 będzie można oglądać "Promyk nadziei", który zastąpi słynnego już "Więźnia miłości". Wszystko wskazuje na to, że serial może okazać się nowym telewizyjnym hitem. Wiadomo już, że główną rolę zagra nastoletnia Isabella Damla Guvenilir znana polskim widzom jako tytułowa "Elif". Co o niej wiemy? Jakie role ma już na swoim koncie? Jak wygląda na co dzień?