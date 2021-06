Gmina Charsznica. Nikt nie chciał wywieźć zebranych śmieci. Będzie happy end?

- Ponad miesiąc temu mieszkańcy we własnym zakresie pozbierali śmieci przy drodze z Podlesic do Szarkówki i Miechowa Charsznicy –

informują i dodają, że odpady nadal zalegają w miejscach, gdzie zostały złożone.

martwią się mieszkańcy.

Wójt Charsznicy Jan Żebrak powiedział nam, że zna sprawę, ale w jego opinii to nie gmina w tym wypadku powinna wywieźć odpady.

- To jest droga powiatowa, biegnąca wzdłuż torów kolejowych. I to Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie powinien śmieci wywieźć. Oczywiście my też moglibyśmy to zrobić, ale dlaczego zawsze gmina ma wszystkich wyręczać w ich obowiązkach –