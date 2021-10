Gmina Dobczyce. Nowe pojemniki na śmieci zmieszane Katarzyna Hołuj

Tak mają wyglądać nowe pojemniki na odpady zmieszane Fot. Gmina Dobczyce

Gmina ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wcześniej, przygotowując się do niego zakupiła własne kosze na odpady zmieszane. Pierwsze trafiają już do mieszkańców, a do kolejnych będą one dostarczane sukcesywnie w tym miesiącu i następnym. Mieszkańcy będą z nich korzystali na zasadzie użyczenia od nowego roku, a te, których używają teraz będzie należało zwrócić firmie Anbud, do której należą, a która obsługuje teraz gminę odbierając i zagospodarowując odpady.