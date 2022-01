Gmina Gdów. Pomoc dla Piotrusia z Niegowici płynie z wielu stron. Dzięki gromadzie przyjaciół Barbara Rotter-Stankiewicz

Rehabilitacja oznacza dla Piotrusia więcej możliwości i mniej bólu fot. archiwum rodzinne Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Dzień jak co dzień… Najpierw trzeba było wyprawić do szkoły piętnastolatka, który uczy się technikum w Łapanowie, później Dorotkę i Sebastiana do szkoły w Niegowici, no i odwieźć do przedszkola w Wieliczce Piotrusia. - Wracając zrobiłam zakupy, potem musiałam oporządzić stajnię i przygotować obiad. O godz. 13 Piotruś kończył zajęcia, więc pojechałam po niego. Ma dziś jeszcze rehabilitację w Caritasie w Gdowie. Starsze dzieci wrócą ze szkoły, dam wszystkim obiad, potem pomogę w odrabianiu lekcji… - opowiada mama całej czwórki, pani Aneta