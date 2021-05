Gmina Gdów. Pożar gasi się kilka godzin, ale pomoc potrzebna jest długo. Trwają dwie akcje na rzecz pogorzelców

- Przygotowałyśmy 100 paczek, ciasta były przeróżne: serniki, szarlotki, makowce, rurki z kremem, babeczki z owocami, ciasteczka... Każda pani, która chciała się dołączyć do pomysłu mogła do remizy przynieść wypieki do godz. 14 w sobotę. Pomógł nam proboszcz z Dziekanowic, który w niedzielę 9 maja umożliwił zorganizowanie kiermaszu przed kościołem – opowiada przewodnicząca KGW Renata Kasprzyk.

Dlaczego to robimy? - Bo pani Ania i pan Włodek są naszymi mieszkańcami od kilkunastu lat, dobrze ich znamy – odpowiada pani Renata.

- Trzeba im pomóc, a w takiej sytuacji zawsze działamy razem: OSP, Rada Sołecka, KGW. Obojętne, kto rzuci pomysł – realizujemy go wspólnymi siłami. I wszystko jedno, czy to rodzina tutejsza od zawsze, czy jest z nami od niedawna, czy to wierzący czy niewierzący, jakie mają poglądy. Jeśli spotka kogoś nieszczęście i potrzebuje pomocy, robimy wszystko, by ją otrzymał – zaznacza Renata Kasprzyk.