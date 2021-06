Gmina Kłaj. Kolejne wioski dostaną kanalizację. Wkrótce rozpoczęcie budowy

FLESZ - Co dziesiąty Polak kupuje podróbki

Kanalizację w Szarowie i Dąbrowie chce budować aż dziewięć firm, które proponują ceny od 3,4 do 5,4 mln zł. Co ważne - większość ofert (5) mieści się w kwocie zabezpieczonej na to zadanie przez gminę.

- Nie będzie problemu z wyborem wykonawcy prac. Budowa kanalizacji powinna rozpocząć się w terminie do dwóch miesięcy. W Szarowie „sieć” zostanie wykonana w części wioski przy Puszczy Niepołomickiej, a w Dąbrowie w rejonie drogi powiatowej, w stronę Brzezia. Po zakończeniu tej inwestycji Szarów i Dąbrowa będą skanalizowane już w 100 procentach – powiedział nam wójt Kłaja Zbigniew Strączek.

Roboty w dwóch miejscowościach zaplanowano do lata 2022 roku. Część kosztów inwestycji pokryje dotacja (2,5 mln zł) z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a brakujące pieniądze wyłoży gmina.