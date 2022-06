Gmina Kłaj otwiera bezpłatny ośrodek rekreacyjny „Dolina Raby”. Nowe miejsce wypoczynku w Małopolsce ZDJĘCIA

Na centrum wypoczynku zagospodarowano teren poprzemysłowy (dawną żwirownię Krusz-Geo) na granicy Kłaja i Targowiska. Powstał tam jeden z najładniejszych w Małopolsce ośrodków rekreacyjnych: z dwoma plażami (piaszczystą i trawiastą), przystanią dla miłośników sportów wodnych, wypożyczalnią kajaków i rowerów wodnych, miastecziem rowerowymi, parkami nauki oraz okazałym parkiem linowym (tzw. małpim gajem), ścieżkami rowerowymi i spacerowymi oraz inną infrastrukturą wypoczynkową.

W gminnym ośrodku planowano uruchomić także strzeżone kąpielisko (trzy akweny, w tym jeden dla dzieci). Jednak tę część projektu musiano odłożyć na kolejne lato, jak wyjaśnia wójt Kłaja Zbigniew Strączek, z przyczyn proceduralnych.

- Brak w tym sezonie kąpieliska nie wynika z naszej złej woli, bo bardzo chcieliśmy go teraz uruchomić, ale z kwestii formalnych. Niestety były one nie do przeskoczenia. By otworzyć kąpielisko, jego organizator – na podstawie przepisów prawa wodnego – musi zawnioskować o jego wyznaczenie i umieszczenie w ewidencji kąpielisk funkcjonujących na terenie gminy najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedzającego planowane otwarcie obiektu. My nie mieliśmy możliwości dokonać zgłoszenia kąpieliska w 2021 roku, bo zakończenie budowy ośrodka i odbiory inwestycji miały miejsce dopiero w marcu tego roku. W efekcie kąpielisko ruszy dopiero latem 2023 roku – powiedział nam wójt Kłaja.