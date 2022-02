Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Będą dodatkowe kursy aglomeracyjnej linii 262. Autobus ma jeździć także w weekendy

Jak poinformowała Dorota Rojek-Koryzna, pełnomocnik ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - dodatkowe kursy linii 262 pomogą mieszkańcom usprawnić dojazd do miasta.

W dni robocze częstotliwość zwiększy się do dziesięciu kursów dziennie - dotychczas autobus kursował sześć razy dziennie. Natomiast nie było kursów w weekendy, a teraz w weekendy autobusy tej linii mają kursować pięć razy dziennie.

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku trasa autobusu aglomeracyjnego 262, który jeździł z Krakowa z przystanku Czyżyny Dworzec do Kocmyrzowa-Luborzycy do przystanku przy urzędzie gminy, została wydłużona do Rawałowic, czyli o pięć przystanków (Luborzyca Stacja Paliw, Luborzyca Wola, Rawałowice I, Rawałowice II, Rawałowice Pętla).

Gdy propozycja wydłużenia trasy otrzymała pozytywną opinię Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie oraz spółki MPK wybudowano pętlę w Rawałowicach i perony przystankowe na wydłużonym odcinku. Wcześniej w lipcu 2021 roku wykonywano jazdy testowe na planowanej do wydłużenia trasie.