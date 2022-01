Gmina Krzeszowice. Kamieniołom pod lupą. Są nowe plany wznowienia wydobycia wapienia w Dębniku

O koncesje na wydobycie złóż wapienia dębnickiego od lat stara się ten sam inwestor krakowska firma Trans-Ziem. nabyła kamieniołom i chce korzystać z niego, jednak od wielu lat nie udaje się wznowić wydobycia. Jest duży opór społeczny. Sprzeciw mieszkańców już wcześniej - po poprzednim wniosku o wznowienie wydobycia zakończył się w sądzie administracyjnym w Warszawie niepomyślnie dla inwestora. Firma ponownie złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej działalności. Już w ubiegłym roku rozpoczęły się w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami i znów jest ich sprzeciw.

Mieszkańcy obawiają się o swoje domy, o stan dróg i o wodociąg - sieć biegnącą pod drogami. Mówią o tym, że z jednej strony wioski mają niedaleko kopalnię w Dubiu i stamtąd już odczuwają wstrząsy, z drugiej strony w kierunku Krzeszowic także jest kopalnia w Czatkowicach. Poza tym droga powiatowa jest bardzo zniszczona, a gdyby miały tu jeszcze jechać dziesiątki samochodów ciężarowych dziennie, to trudno sobie wyminiecie się dwóch pojazdów. No i jeszcze kłopot z wodociągiem. Mamy starą sieć z rur cementowo-azbestowych. Nie ma problemu jeśli nie jest uszkodzona, ale ciężarowe samochody mogą zniszczyć ten wodociąg. To wszystko realne obawy mieszkańców - mówi Helena Cekiera, sołtys Dębnika.