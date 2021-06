Gmina Michałowice. Nietypowa akcja krwiodawstwa z zaangażowaniem wolontariuszy, seniorów i animatorów

Akcja krwiodawstwa jest nietypowa, jak i organizatorzy. Centrum Wolontariatu w Michałowicach, które skupia młodych ludzi - głównie licealistów, ale także młodzież ze starszych klas szkół podstawowych z terenu gminy Michałowice. Angażują się w wiele inicjatyw, są tam, gdzie trzeba "rąk do pracy", wspierają organizatorów pikników, sprzątają zapomniane groby, roznoszą ulotki i organizują akcje dobroczynne.

Gdy podejmują jakieś wyzwanie, akcję, to szykują się do tego sumienie, więc i do akcji krwiodawstwa przygotowywali się od dawna. Dmuchali balony, wymyślali atrakcje, zabawy, zachęty dla niezdecydowanych.