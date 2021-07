Gmina Myślenice chce, aby Wojsko pomogło w budowie mostu tymczasowego w Krzyszkowicach Katarzyna Hołuj

Mieszkańcy około stu domów z kilku osiedli zostali odcięci od świata. Wszystko przez powódź, która uszkodziła most na Głogoczówce, stanowiący część drogi gminnej (tzw. Na Brzeg). Teraz gmina stara się o to, aby Wojsko Polskie wybudowało most, który będzie mostem zastępczym do czasu wybudowania nowego. W środę (21 lipca) burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka rozmawiał o tym na miejscu z podpułkownikiem Pawłem Wójcikiem, zastępcą szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.