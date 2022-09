Gmina Myślenice. Kryzys komunikacyjny na linii Myślenice - Kraków. Czy pasażerowie od 1 października zostaną na przystankach? Katarzyna Hołuj

Żółte autobusy mają kursować na linii Myślenice-Kraków jeszcze tylko do końca września br. Katarzyna Hołuj Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Od kiedy dwa dni temu przewoźnik Małopolska PKS ogłosił, że z końcem września br. zamyka linię autobusową M1 Myślenice-Kraków, pasażerowie zadają pytania o to, co dalej. Ich obawy są uzasadnione, bo oprócz tego przewoźnika na tej linii działa jeszcze tylko jeden i do tego oferujący przejazdy busami, a nie autobusami. Burmistrz Myślenice zadeklarował w poniedziałek (26 września), że być może już we wtorek, 27 września, zostanie przedstawiony przewoźnik, który wypełni lukę po Małopolska PKS.