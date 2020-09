Gmina Myślenice. Mają pomysły i inicjatywę. Teraz otrzymają również finansową pomoc

Jest ich więcej niż zazwyczaj, bo połączono obie pule pieniędzy: zimową i letnią, a więc do rozdysponowania była większa niż zwykle kwota.

Ostatecznie 79 tys. zł rozdzielono pomiędzy 23 stowarzyszenia i grupy nieformalne przyznając im granty w wysokości od 800 zł do 7000 zł.

Myślenicka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza planuje zaprosić seniorów z gminy Myślenice na warsztaty z zakresu pierwszej pomocy i nie tylko. Ratownicy chcą, aby byli oni jak najlepiej przygotowani na różne nieprzewidziane sytuacje, jak pożar albo wypadek i umieli reagować na zagrożenia. Dlatego zamierzają ich nauczyć np. obsługi podręcznej gaśnicy i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Przypomina on nieco projekt myślenickiego Klubu Dylematy Mamy i Taty, z tą różnicą, że ten adresowany jest to ojców dzieci w wieku do 5 lat.