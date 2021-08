Gmina Myślenice. Mija miesiąc od powodzi i kończą się wypłaty zasiłków dla powodzian

Zaraz po opadnięciu wody mieszkańcy zaczęli zgłaszać w CUS jakie ponieśli straty, a komisje je weryfikowały.

Od niedzieli do piątku nasi pracownicy socjalni odwiedzili 140 osób i rodzin, u których przeprowadziliśmy wywiady. Zwykle sześcioro naszych pracowników przeprowadza ich tygodniowo ok. 20, ale po powodzi, w myśl zasady wszystkie ręce na pokład, wszyscy, którzy na co dzień wykonują inne zdania zostali skierowani w teren. Rozmowy często były bardzo trudne. Trafialiśmy do przedsiębiorców, którym woda zniszczyła mienie firmowe, oraz osób fizycznych, które miały zniszczone ogrody, zalane garaże a w nich nieubezpieczone samochody. Odmawianie im pomocy, było mocno obciążające psychicznie, ale nie mogliśmy postąpić inaczej, bo pomoc w postaci zasiłków celowych przysługuje tylko tam, gdzie woda wyrządziła straty w budynkach mieszkalnych