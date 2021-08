Gmina Myślenice. Niespokojna niedzielna na drogach. Kolizje w Głogoczowie i Osieczanach Katarzyna Hołuj

Fot. Archiwum

W niedzielne popołudnie służby interweniowały w Głogoczowie, gdzie motocyklista podróżujący zakopianką stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Zdarzenie miało miejsce na odcinku drogi na wysokości boiska i restauracji Biesiada. Do kolejnej kolizji doszło na drodze z Osieczan do Buliny. Po tym jak samochód osobowy uderzył w mostek, dwie osoby z lekkimi obrażeniami zostały zabrane do szpitala.