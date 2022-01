Gmina Myślenice. Nowy rok z nowymi połączeniami. Łatwiej będzie dojechać z Myślenic do wsi w gminie, ale też do Krakowa

Ta rządowa pomoc z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych pomaga tworzyć lub utrzymywać nierentowne linie, które jednak są oczekiwane przez mieszkańców.

Tym sposobem udało się utrzymać już w 2019 roku np. połączenie Osieczany-Chełm, któremu groziła likwidacja.

Ta w tym roku nadal będzie funkcjonować, a oprócz niej dotowane będą połączenia: Myślenice (ul. Kazimierza Wielkiego) – Krzyszkowice, Osieczany-Myślenice oraz nowe linie Myślenice – Zasań i Myślenice-Bulina-Trzemeśnia.

Połączenie te będą dotowane łączną kwotą 445 tys. zł, z czego nieco ponad 400 tys. zł wyniesie dotacja rządowa, a pozostałą część dołoży gmina Myślenice.

Zrezygnowano za to z kontynuowania połączenia do Jasienicy. Jak mówi burmistrz, było to podyktowane tym, że zainteresowanie nią było niewielkie a połączenie Jasienicy z Myślenicami zapewniają inne linie np. te do Sułkowic.