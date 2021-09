Gmina Myślenice. Piesi zyskają chodnik, choć nie na całym odcinku ruchliwej drogi powiatowej

To wyjątkowo niebezpieczny odcinek. Jesienią Słońce jest nisko i oślepia kierowców, zimą dodatkowo jest tam ślisko. Piesi nie mają nawet pobocza. Dlatego, choć cieszę się z tego co powstanie, to trudno jest mi się pogodzić z tym, że w tym najbardziej niebezpiecznym miejscu, chodnika nadal nie będzie. I to pomimo iż dokładamy i to niebagatelną kwotę - mówi.