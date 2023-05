Gmina Myślenice. Powstanie wyczekiwana od dekad sala gimnastyczna. Zyskają też m.in. przedszkolaki

Niemniej zależało nam na rozbudowie szkoły, bo Osieczany się rozbudowują, dzieci jest coraz więcej. Już w 2020 roku, kiedy zostałam dyrektor szkoły, nie zdołaliśmy przyjąć do przedszkola kilkanaściorga dzieci. Dlatego mając na uwadze rozbudowę postanowiliśmy trzeci oddział utworzyć już teraz, od września. Jesteśmy już po rekrutacji. Zaadaptujemy na jego potrzeby pomieszczenie po bibliotece. Wymagać to będzie przeniesienia biblioteki do szatni, a szafek na korytarz. Będzie to wymagało sprawnej logistyki, ale wiemy że za dwa lata zyskamy nowe pomieszczenia; sale lekcyjne, nową kuchnię i stołówkę oraz sale przedszkolne. Gdybyśmy tego nie zrobili teraz dzieci poszłyby do przedszkoli gdzie indziej, szkoda by było - mówi dyrektor Mitana.