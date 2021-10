Gmina Myślenice. Seniorzy od dawna mogą korzystać z zajęć dla nich, a teraz dzięki Karcie Seniora także ze zniżek

W tym tygodniu także gmina Myślenice otrzymała honorowy certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom.

To ogólnopolski program, do którego przystąpiło już blisko 200 gmin z całej Polski, a wiąże się on z tym, że każdy senior może wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora. Będzie ona pozwalała na korzystanie z różnych benefitów i zniżek na terenie gminy Myślenice, ale nie tylko, bo i całej Polski, a nawet za granicą, jeżeli będą państwo planowali np. wyjazd na pobyt sanatoryjny w Truskawcu na Ukrainie