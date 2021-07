Gmina Myślenice. Straty w mieniu gminnym sięgają 12 mln zł. Powódź była błyskawiczna, ale odbudowa tego co zniszczyła woda potrwa nawet rok

Największym jednak wyzwaniem będzie odbudowa mostu w Krzyszkowicach, przez który prowadzi jedyny dojazd do trzech osiedli (ok. 100 domów). Od powodzi jest on wyłączony z użytku.

Gmina wystąpiła do Wojska Polskiego o pomoc w wybudowaniu mostu tymczasowego. Po rekonesansie okazało się, że najlepsze miejsce na budowę takiego mostu to jednocześnie najlepsze miejsce na budowę nowego, dlatego pod uwagę brane jest także inne rozwiązanie. Rozważane jest więc też umocnienie uszkodzonego mostu, aby samochody o masie do 3,5 tony mogły z niego doraźnie korzystać, a w tym czasie opracowanie dokumentacji projektowej nowego mostu. Wtedy pozostałoby jeszcze znaleźć alternatywę dla cięższych pojazdów na czas dopóki nie stanie nowy most.

Na razie mieszkańcy korzystają z doraźnie zorganizowanego dojazdu.